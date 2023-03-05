أكثر من 33% من السعوديين يعانون من السمنة المفرطة

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حذر استشاري جراحة السمنة والمناظير الدكتور محمد بوخاطر، من ارتفاع مستويات السمنة لدى المواطنين في المملكة.
مبادرة صحية في اليوم العالمي لمكافحة السمنة؛ بهدف توعية المجتمع بمضاعفات السمنة وخطورتها وطرق الوقاية منها وعلاجها #لحياة_أفضل_يلا_نتغير #اليوم_العالمي_لمكافحة_السمنة
عبر :@bandar__W pic.twitter.com/wp4LCumNXf
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 5, 2023
وقال بوخاطر خلال لقائه مع قناة “العربية السعودية “، بمناسبة اليوم العالمي للسمنة، إن 33% من سكان المملكة يعانون من السمنة المفرطة، كما يعاني حوالي 68 % من الوزن الزائد وفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، محذرًا من الأمراض التي تصاحب الإصابة بالسمنة.
وأكد بوخاطر خلال المبادرة الصحية التي أقيمت بالتعاون بين الجمعية السعودية لطب الأسرة ووزارة الصحة، ضرورة تغيير نمط الحياة من خلال البعد عن تناول الطعام غير الصحي، وممارسة الرياضة، والحرص على النوم الصحي في الليل.
يشار إلى أنه بمناسبة اليوم العالمي للسمنة أقامت مدينة الرياض حملة توعوية عن مرض السمنة وكيفية علاجها، حيث تنتشر في مختلف الأوساط الاجتماعية، وتعد المدخل الرئيسي للأمراض المزمنة، فضلًا عن انتشارها بين الأطفال في الفترات الأخيرة والتي تعود أسبابها للأكل الغير صحي وقلة الحركة وأسباب اخرى جينية ووراثية، وتسعى المبادرة لتوعية الأسرة باتباع نمط صحي لكافة الأفراد.