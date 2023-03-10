ألفارو جونزاليس: هذا الأمر كلف النصر الخسارة أمام الاتحاد

قال الإسباني ألفارو جونزاليس مدافع الفريق الكروي الأول بنادي النصر: إنه راضٍ عن أداء الفريق وليس راضيًا على النتيجة، بعد الخسارة أمام نادي الاتحاد في الجولة العشرين من دوري روشن السعودي.

"لست راضٍ عن النتيجة ولكني راضٍ عن الأداء.. وأسلوب اللعب كان بسبب خطورة الخصم في المرتدات" ألفارو – لاعب #النصر#الاتحاد_النصر#SSC pic.twitter.com/RUlrCs7HRf — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 9, 2023

وتحدث جونزاليس لـ قناة SSC قائلًا: “أداء الفريق كان جيدًا لكن النتيجة غير مرضية، فريق الاتحاد كان قويًّا في الهجمات المرتدة، لكننا لم ننجح في إيصال الكرة للمهاجمين، وهذا الأمر كلفنا الخسارة”.

النصر يتحضر لمواجهة الثلاثاء

وأضاف ألفارو: “من المهم دائمًا تجاوز هذه الخسارة، أمامنا مباراة مقبلة في كأس الملك يوم الثلاثاء المقبل ونسعى للفوز بها من أجل التأهل لدوري أبطال آسيا، وسنواصل المنافسة في بطولة دوري روشن أملًا في الفوز باللقب”.

وكان البرازيلي رومارينيو سجل هدف الفوز للاتحاد في شباك أصفر الرياض بالدقيقة الـ81 في المباراة التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وسيواجه أصفر الرياض فريق أبها في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الثلاثاء المقبل.