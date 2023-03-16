ألمانيا تقيل قائد القوات المسلحة

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كشفت وسائل إعلام ألمانية، أن وزارة الدفاع الألمانية أقالت، أمس الأربعاء 15 مارس، قائد القوات المسلحة، وعيّنت رئيس العمليات الداخلية خلفًا له.
من المعروف أن القائد العسكري البارز الذي يتولى المنصب منذ إبريل 2018، الجنرال إيبرهارد زورن، سيقال ليحل محله الليفتانت جنرال كارستن بروير، الذي عين في أواخر 2021 رئيسًا لمجموعة خبراء تقدم استشارة للمسؤولين حول كيفية التعامل مع جائحة كورونا.
وسيتولى بروير منصبه انطلاقًا من الجمعة، وفقًا لوسائل إعلام ألمانية.
ولم تحدد وزارة الدفاع الأربعاء سبب التغيير الذي يأتي فيما تتحرك ألمانيا لتحديث جيشها وتطوير معداتها.
وقائد الأركان العسكرية مسؤول عن التخطيط العملي والإستراتيجي وقيادة مهام الجيش، وهو أبرز مستشار عسكري للحكومة.