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عيّنت رئيس العمليات الداخلية خلفًا له

ألمانيا تقيل قائد القوات المسلحة

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٦ صباحاً
ألمانيا تقيل قائد القوات المسلحة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام ألمانية، أن وزارة الدفاع الألمانية أقالت، أمس الأربعاء 15 مارس، قائد القوات المسلحة، وعيّنت رئيس العمليات الداخلية خلفًا له.

تعيين كارستن بروير

من المعروف أن القائد العسكري البارز الذي يتولى المنصب منذ إبريل 2018، الجنرال إيبرهارد زورن، سيقال ليحل محله الليفتانت جنرال كارستن بروير، الذي عين في أواخر 2021 رئيسًا لمجموعة خبراء تقدم استشارة للمسؤولين حول كيفية التعامل مع جائحة كورونا.

وسيتولى بروير منصبه انطلاقًا من الجمعة، وفقًا لوسائل إعلام ألمانية.

سبب التغيير

ولم تحدد وزارة الدفاع الأربعاء سبب التغيير الذي يأتي فيما تتحرك ألمانيا لتحديث جيشها وتطوير معداتها.

وقائد الأركان العسكرية مسؤول عن التخطيط العملي والإستراتيجي وقيادة مهام الجيش، وهو أبرز مستشار عسكري للحكومة.

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