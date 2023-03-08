ثنائية تشيلسي ضد دورتموند تُهديه بطاقة العبور لربع نهائي دوري الأبطال أمام الملك سلمان وولي العهد.. إبراهيم السلطان وسلمان الدوسري يؤديان القسم قرود عدوانية تقتل سبعينية بالهند ردة فعل مؤثرة لابنة شهيد أهداها فايز المالكي مبلغًا من المال خماسية لـ بنفيكا ضد كلوب بروج تصعد به لربع نهائي دوري أبطال أوروبا اكتشفت مرضه فطلبت فسخ النكاح بعد 3 أشهر من زواجها أحمد عدوية على كرسي متحرك في حفل تكريم هاني شنودة بالرياض ولي العهد يجتمع مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ثلاثية لـ الزمالك ضد الترجي تُنعش آماله في دوري أبطال إفريقيا شروط الحصول على خصم 60% على تأمين السيارة
تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر عرقة بالرياض اليوم، عقب صدور الأمر الملكي بتعيينهما كل من معالي المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان وزيرًا للدولة وعضوًا بمجلس الوزراء، ومعالي الأستاذ سلمان بن يوسف بن علي الدوسري وزيرًا للإعلام، قائلين: ( أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني ، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).