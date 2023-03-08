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أمام الملك سلمان وولي العهد.. إبراهيم السلطان وسلمان الدوسري يؤديان القسم

الأربعاء ٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣١ صباحاً
أمام الملك سلمان وولي العهد.. إبراهيم السلطان وسلمان الدوسري يؤديان القسم
المواطن - واس

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تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر عرقة بالرياض اليوم، عقب صدور الأمر الملكي بتعيينهما كل من معالي المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان وزيرًا للدولة وعضوًا بمجلس الوزراء، ومعالي الأستاذ سلمان بن يوسف بن علي الدوسري وزيرًا للإعلام، قائلين: ( أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني ، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).

 

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