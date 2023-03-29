أمانة جدة تصادر 3 أطنان من الخضروات والفواكه

أسفرت جهود أمانة جدة الرقابية بنطاق بلدية العزيزية عن مصادرة أكثر من 3 أطنان من الخضروات والفواكه، وذلك ضمن أعمال الرقابة لمتابعة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة والحد من الظواهر السلبية، والعمل على تحسين المشهد الحضري.

وأوضحت رئيسة بلدية العزيزية هبه البلوي ، أن الفرق الميدانية واصلت أعمالها الرقابية خلال الأيام الماضية للحد من ظاهرة “الباعة الجائلين بطرق غير نظامية ” ضمن خطة تستهدف مواقع البيع العشوائي في الطرقات والساحات وداخل الأحياء السكنية.

وثمّنت أمانة جدة تعاون المواطنين والمقيمين في تحسين الخدمات بالإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق بلدي.