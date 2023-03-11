أمانة نجران تهيئ الشوارع والميادين احتفاء بيوم العلم

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هيأت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها الشوارع والميادين احتفاء بيوم العلم الذي يصادف 11 مارس من كل عام.
وشملت أعمال الأمانة تزيين الشوارع والميادين بالعلم السعودي الذي تحمل راية التوحيد والقيادة الرشيدة تعبيرًا عن الاعتزاز بهذه المناسبة.
كما تنظم أمانة نجران للاحتفاء بيوم العلم عروضاً تفاعلية بساحة النافورة التفاعلية على طريق الملك سعود .