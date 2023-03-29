أمريكانا توزع 103.4 مليون دولار أرباحاً على المساهمين

أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية “بي إل سي” اليوم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) التي عقدت في فندق العنوان سكاي فيو دبي بالإمارات، بنسبة حضور بلغت 79.98 في المائة.

توزيع أرباح بالدولار

ووافقت الجمعية، في بيان لها، على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 قيمتها الإجمالية 103,469,850 دولاراً، تمثل نسبة (61.42) في المائة من رأس المال بواقع (0.0123) دولاراً أمريكياً للسهم الواحد.