أمريكا تدرس حظر أي تطبيقات وتكنولوجيا أجنبية

قدم مسؤولون أمريكيون، اليوم الثلاثاء، تشريعًا جديدًا إلى مجلس الشيوخ، من شأنه أن يمهد الطريق للحكومة الأمريكية لمنع أو حظر أي تطبيقات وتكنولوجيا غير أمريكية داخل أمريكا.

ويأتي هذا التشريع بعد نجاح المشرّعين الأمريكيين في حظر تطبيق تيك توك الصيني عن جميع الأجهزة الحكومية، بتوافق وتراضي الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، كريس وانر، في حديث لوسائل الإعلام الأمريكية: إن التشريع المقترَح لا ينص على منع التطبيقات والتكنولوجيات غير الأمريكية؛ لكنه ينص على منح الحكومة السهولة والقدرة على منعها أو حظرها في أي وقت عند الضرورة على عكس ما يحدث حاليًا؛ حيث إن القوانين والإجراءات معقدة للغاية؛ وهو ما ظهر عند البدء في الإجراءات لحظر تيك توك من الأجهزة الحكومية؛ مشيرًا إلى أن حظر هذه التطبيقات سيكون على مستوى الأجهزة الحكومية والعاملين فيها، وليس على مستوى عامة المواطنين.

مشاكل كبيرة في تطبيق تيك توك

وأكد وارنر أن تطبيق تيك توك لديه الكثير من المشاكل في أمريكا؛ حيث إنه يقدم محتوى يدور عن العلوم والرياضيات والهندسة والأعمال الاحترافية للأطفال والشباب في الصين؛ في حين يقدم محتوى فيه معلومات مغلوطة وبعض العنف والأمور اللاأخلاقية داخل أمريكا.

وبدأ عدد من الجامعات والمدارس الأمريكية بحظر التطبيق، إلى جانب مطالبة الطلاب بعدم استخدامه، وبالفعل فعّلت العديدُ من المدارس والجامعات في ولاية تكساس وكنتاكي الحظرَ على منسوبيها إلى جانب طلابها، كما أعلن المسؤولون في ولاية فلوريدا دراستهم في حظر التطبيق على جميع مدارس وجامعات الولاية.