أمريكا ترفض تجارب إيلون ماسك لزرع رقائق بأدمغة البشر

رفضت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اقتراحًا تقدمت به شركة “نيورالينك”، التي يمتلكها ‏الملياردير إيلون ماسك، من أجل الشروع في إجراء أول اختبارات على البشر، لزرع رقاقات ‏داخل أدمغتهم.‏

اختبارات على البشر

وبحسب صحيفة ذا إندبندنت” البريطانية، عندما تقدمت “نيورالينك” بطلب من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في أوائل العام الماضي 2022، لإجراء اختبارات على البشر، رفضت هيئة الرقابة الاقتراح، وقالت إن هناك “العشرات من المشكلات التي يجب على الشركة معالجتها” بحسب إفادة موظفين حاليين وسابقين في الشركة الناشئة، رفضوا الكشف عن أسمائهم.

وتضمنت المخاوف التي أثارتها الإدارة الأمريكية، هو أن غرسات “نيورالينك” تعمل ببطاريات الليثيوم المدمجة، واحتمالية أن تسبب ضررًا بأنسجة الدماغ.

تمزق الأوعية الدموية

وعبّرت الهيئة الأمريكية كذلك عن مخاوف من أن الأسلاك الدقيقة التي تستخدمها “نيورالينك” في جهازها، قد تمزق الأوعية الدموية، وتزيد من خطر التهاب الدماغ وإعاقة وظائفه.

كما أشار الموظفون في الشركة إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أثارت مخاوف، بشأن ما إذا كان يمكن إزالة غرسات “نيورالينك”، دون التسبب في إحداثها تلفًا بالدماغ.

التجارب السريرية على البشر

وكان إيلون ماسك قد أعلن في شهر نوفمبر أن شركة “نيورالينك” تتوقع أن تبدأ التجارب السريرية على البشر، في غضون حوالي 6 أشهر.

وتعمل شركة “نيورالينك” على تطوير رقائق يمكن زرعها في الجمجمة، لأغراض طبية، منها المساعدة في استعادة الرؤية لدى المكفوفين بل وحتى مساعدة المصابين بالشلل على السير مرة أخرى.