أمريكا تستدعي سفير روسيا بعد حادث الطائرتين

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استدعت واشنطن السفير الروسي عقب حادث التصادم بين مسيرة أمريكية ومقاتلة روسية فوق البحر الأسود.
ونقلت السفيرة الأمريكية في موسكو، رسالة احتجاج شديدة اللهجة للخارجية الروسية.
فيما أكدت الخارجية الأمريكية أن مسؤولين كبار في الوزارة سيلتقون السفير الروسي مساء اليوم.
وكانت القيادة الأوروبية الأمريكية قد أعلنت عن وقوع حادث تصادم بين مقاتلة روسية ومسيّرة أمريكية فوق البحر الأسود.
وبدأت الحادثة، عندما قامت طائرتان روسيتان من طراز Su-27، اليوم الثلاثاء، باعتراض غير آمن وغير احترافي لطائرة MQ-9 التابعة للمخابرات والمراقبة والاستطلاع التابعة للقوات الجوية الأمريكية، والتي كانت تعمل في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود.
وأعلنت القيادة الأوروبية الأمريكية أنه في حوالي الساعة 7:03 صباحًا، بتوقيت وسط أوروبا، ضربت إحدى طائرات Su-27 الروسية مسيرة MQ-9، مما دفع القوات الأمريكية إلى إسقاط MQ-9 في المياه الدولية.
وأردفت أنه لمرات عدة قبل الاصطدام، قامت Su-27s بإلقاء الوقود على MQ-9 وحلقت أمامها بطريقة متهورة وغير سليمة بيئيًا وغير مهنية.
ولفتت إلى أن الحادث يدل على نقص الكفاءة، بالإضافة إلى كونها غير آمنة وغير مهنية.