أمريكا تعترف بالخطأ بعد 20 عامًا من غزو العراق

قال بول بريمر، الحاكم المدني الأمريكي سابقًا للعراق بعد غزوه عام 2003 إن مجمع الاستخبارات الأمريكية أخطأ بوجود أسلحة دمار شامل في العراق، وتم الاعتراف بالخطيئة.

الاستخبارات الأمريكية

وأضاف بريمر، في لقاء مع “سكاي نيوز عربية”:الاستخبارات الأمريكية ليست الوحيدة التي قالت إن هناك أسلحة دمار شامل في العراق، ألمانيا وفرنسا وروسيا تحدثوا عن ذلك أيضًا. وأضاف: الشيء الذي لم يقال هو ما وجدناه بعد أن دخلنا، صدام حسين كانت لديه خطط لاستئناف إنتاج أسلحة الدمار الشامل.

وتابع: “وجدنا برامج مخططة، العلماء العراقيون قالوا إن صدام حسين كانت له خطة لاستئناف برنامج أسلحة الدمار الشامل على شكل أسلحة نووية وكيماوية وبيولوجية”.

غزو العراق

وواصل: “لا أعتقد أن هناك أي شك في أن الوضع ليس أفضل في العراق اليوم، على سبيل المثال الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد هو 5 أضعاف ما كان عليها في 2003، إنتاج البترول أيضًا الآن هو 5 أضعاف ما كان عليه عام 2003.

وأفادت المؤشرات الاقتصادية بأن العراقيين يعيشون في ظل حكومة ديمقراطية هم ينتخبونها، وكان هناك 6 دورات انتقالية لتداول السلطة خلال الـ 20 عام الماضية في العراق وهذا لم يفلح في أي بلد عربي آخر.

وأوضح أن الوضع السياسي والتقدم الاقتصادي المحرز خلال 20 عاماً الماضية لا يمكن نكرانه، وأشار إلى أن العراق له حكومة ديمقراطية الآن، وكل التغيرات السياسية جاءت بعد انتخابات ديمقراطية.