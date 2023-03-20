Icon

بدء الانقلاب الربيعي غدًا وتقلبات جوية سريعة ومتلاحقة Icon وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا Icon النيادي يحضر القهوة في الفضاء Icon إقبال متزايد على أسواق المدينة المنورة لشراء السلع الغذائية استعدادًا لرمضان Icon فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية Icon تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الـ 4 للنساء بكلية الملك فهد الأمنية Icon وظائف شاغرة للجنسين بشركة النهدي Icon عبدالرزاق حمدالله الأعلى تقييمًا في الجولة الـ21 Icon القبض على شخصين بحوزتهما 42.495 قرصًا مخدرًا بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى شركة معادن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بول بريمر يقر بذنبه الكبير

أمريكا تعترف بالخطأ بعد 20 عامًا من غزو العراق

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٩ مساءً
أمريكا تعترف بالخطأ بعد 20 عامًا من غزو العراق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال بول بريمر، الحاكم المدني الأمريكي سابقًا للعراق بعد غزوه عام 2003 إن مجمع الاستخبارات الأمريكية أخطأ بوجود أسلحة دمار شامل في العراق، وتم الاعتراف بالخطيئة.

الاستخبارات الأمريكية

وأضاف بريمر، في لقاء مع “سكاي نيوز عربية”:الاستخبارات الأمريكية ليست الوحيدة التي قالت إن هناك أسلحة دمار شامل في العراق، ألمانيا وفرنسا وروسيا تحدثوا عن ذلك أيضًا. وأضاف: الشيء الذي لم يقال هو ما وجدناه بعد أن دخلنا، صدام حسين كانت لديه خطط لاستئناف إنتاج أسلحة الدمار الشامل.

وتابع: “وجدنا برامج مخططة، العلماء العراقيون قالوا إن صدام حسين كانت له خطة لاستئناف برنامج أسلحة الدمار الشامل على شكل أسلحة نووية وكيماوية وبيولوجية”.

غزو العراق

وواصل: “لا أعتقد أن هناك أي شك في أن الوضع ليس أفضل في العراق اليوم، على سبيل المثال الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد هو 5 أضعاف ما كان عليها في 2003، إنتاج البترول أيضًا الآن هو 5 أضعاف ما كان عليه عام 2003.

وأفادت المؤشرات الاقتصادية بأن العراقيين يعيشون في ظل حكومة ديمقراطية هم ينتخبونها، وكان هناك 6 دورات انتقالية لتداول السلطة خلال الـ 20 عام الماضية في العراق وهذا لم يفلح في أي بلد عربي آخر.

وأوضح أن الوضع السياسي والتقدم الاقتصادي المحرز خلال 20 عاماً الماضية لا يمكن نكرانه، وأشار إلى أن العراق له حكومة ديمقراطية الآن، وكل التغيرات السياسية جاءت بعد انتخابات ديمقراطية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 خطوات وقائية عند وجود تسرب للغاز
السعودية اليوم

4 خطوات وقائية عند وجود تسرب للغاز

السعودية اليوم
ضبط مواطن بالرياض بحوزته 105 أقراص إمفيتامين
السعودية اليوم

ضبط مواطن بالرياض بحوزته 105 أقراص إمفيتامين

السعودية اليوم
علم المملكة يرفرف في شوارع حفر الباطن
السعودية اليوم

علم المملكة يرفرف في شوارع حفر الباطن

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد
وظائف

وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد

وظائف
تشكيل مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد
الرياضة

تشكيل مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد

الرياضة
السرير الطائر.. تحديث جديد في مقاعد الطائرة خلال عامين
العالم

السرير الطائر.. تحديث جديد في مقاعد الطائرة...

العالم
فهد البقمي: شراكة وزارتي الثقافة والاستثمار استدامة للنمو الاقتصادي
السعودية اليوم

فهد البقمي: شراكة وزارتي الثقافة والاستثمار استدامة...

السعودية اليوم
ميليشيا الحوثي تهدم الأسواق التراثية بصنعاء القديمة
العالم

ميليشيا الحوثي تهدم الأسواق التراثية بصنعاء القديمة

العالم