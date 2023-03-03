أمريكا تعتقل مواطنين لتسريبهما تكنولوجيا طيران لموسكو

أعلن ماثيو أكسلرود، المسؤول بوزارة التجارة الأمريكية، أمس الخميس، أن مواطنين أمريكيين اعتقلا في مدينة كانساس سيتي بعد تسريبهما تكنولوجيا طيران أمريكية إلى روسيا.

الحوار مع روسيا

وفي وقت سابق من أمس، أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، في أعقاب اجتماع وجهًا لوجه بين وزيري خارجية البلدين، أن الولايات المتحدة لا تتوقع إجراء المزيد من الحوار الرسمي رفيع المستوى مع روسيا في المدى القريب.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في إفادة صحفية، أن “الولايات المتحدة لا تتوقع إجراء المزيد من الحوار الرسمي رفيع المستوى مع روسيا في المدى القريب”.

منفتحون على الحوار

وأردف نيد برايس: سنظل دائمًا منفتحين على الحوار.

وأبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في وقت سابق، نظيره الروسي سيرجي لافروف، أن واشنطن مستعدة للدخول في حوار بشأن خفض الأسلحة النووية.