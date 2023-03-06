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قررت أوكرانيا مواصلة القتال في المدينة

أمريكا تلمح لفرضية سقوط باخموت في يد روسيا

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٥ مساءً
أمريكا تلمح لفرضية سقوط باخموت في يد روسيا
المواطن- فريق التحرير

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قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن الرئيس بحث الوضع في باخموت المحاصرة مع كبار القادة العسكريين، وإن اثنين منهم أيدا مواصلة الدفاع عن المدينة الواقعة في شرق البلاد في مواجهة القوات الروسية.

وأضاف المكتب في بيانه المنشور على موقعه الإلكتروني، أن فاليري زالوجني القائد العام للقوات المسلحة وأولكساندر سيرسكي قائد القوات البرية فضلا استمرار العملية الدفاعية وتعزيز المواقع الأوكرانية) في باخموت.

وبحسب مكتب الرئاسة الأوكراني، يعتزم الجيش تعزيز مواقعه في باخموت.

‎احتمالية سقوط باخموت

وفي المقابل، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم، إن مدينة باخموت بشرق أوكرانيا لها أهمية رمزية أكثر منها عملياتية، وإن أي تقدم بشأنها لا يعني بالضرورة أن موسكو استعادت قوة الدفع في جهودها العسكرية المستمرة منذ عام.

وقال أوستن للصحافيين خلال زيارته للأردن: أعتقد أن لها قيمة رمزية أكثر من القيمة الاستراتيجية والعملياتية، مضيفاً أنه لن يتوقع ما إذا كانت القوات الروسية ستسيطر على باخموت أو متى ستقوم بذلك.

وأضاف أوستن: سقوط باخموت لن يعني بالضرورة أن الروس غيروا مسار هذه المعركة.

أمريكا تلمح لفرضية سقوط باخموت 

مستجدات الصراع الروسي الأوكراني

وفي سياق آخر، أعلن سلاح الجو الأوكراني، الاثنين، إسقاط 13 طائرة مسيرة متفجرة انطلقت من جنوب روسيا ليلاً بعدما دوت صفارات الإنذار لساعات في كييف، وقال سلاح الجو على تطبيق تليغرام، إن القوات الروسية أطلقت 15 طائرة إيرانية الصنع من طراز شاهد من منطقة بريانسك شمال شرق كييف، أسقطت القوات الأوكرانية 13 منها.

وتشن روسيا منذ أكتوبر، هجمات صاروخية وبالمسيرات مستهدفة بنى تحتية أوكرانية حيوية ما دفع كييف إلى تعزيز دفاعاتها الجوية بمساعدة من الغرب.

وقال مسؤول الإدارة العسكرية الأوكرانية سيرغي بوبكو، إن المسيرات كانت في طريقها إلى كييف لكن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطتها ولم تسبب إصابات بشرية أو تطال بنى تحتية.

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