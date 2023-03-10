Icon

في يوم العلم.. بوليفارد رياض سيتي وبوليفارد وورلد تحتفلان بالراية الخضراء Icon أمير الجوف: الاحتفاء بالأيام الوطنية دلالة على استذكار التاريخ وغرس لقيم الانتماء والولاء Icon العلم السعودي .. رمز للقوة والحكمة وعلو المكانة Icon من سارية العَلم.. وزير التعليم يشارك منسوبي الوزارة انطلاقة الاحتفاء بيوم العَلم السعودي Icon الاتحاد الأوروبي: اتفاق السعودية وإيران سيساهم في استقرار المنطقة Icon أمير حائل: يوم العَلم يجسد معاني الفخر بالقيادة الحكيمة وهذا الوطن Icon يوم العلم السعودي.. رمز التوحيد والعزة والوحدة والتلاحم Icon مصر ترحب باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران Icon ميقاتي يعتذر للعراقيين بعد واقعة ضرب الطلاب Icon أمير القصيم: العلم السعودي راية ترمز للعقيدة والقوة وعلو الحكمة والمكانة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
بقرار قرار شخصي للغاية اتخذته أنا وزوجي

أمريكية حامل تقود مقاتلة تفوق سرعة الصوت

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
أمريكية حامل تقود مقاتلة تفوق سرعة الصوت
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دخلت قائدة طيارة في سلاح الجو الأمريكي التاريخ، بعد أن أصبحت من أوائل أفراد القوات الجوية الذين قادوا طائرة أسرع من الصوت، وهي حامل.

تفوق سرعة الصوت

وحلقت الرائد لورين أولمي، مساعدة مدير العمليات في سرب الأسلحة 77 في قاعدة دايس الجوية بالقرب من أبيلين في تكساس، بطائرة “B-1 Lancer”، الأسرع من الصوت.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن القوات الجوية، أصبح جنين أولمي “واحدًا من أوائل الأطفال في وزارة الدفاع الذين قطعوا 9.2 ساعة على متن طائرة تفوق سرعتها سرعة الصوت.

قرار شخصي

وأفادت أولمي في بيان: “لا يمكنني التعبير عن مدى روعة أن النساء الحوامل لديهن الآن فرصة الطيران في جميع أنواع الطائرات”.

وأردفت: “إنه قرار شخصي للغاية اتخذته أنا وزوجي مارك معًا؛ نظرًا لوجود مخاطر تنطوي على تحليق طائرة B-1 أثناء الحمل، لكن بعد التشاور مع القوات الجوية والأطباء المدنيين، شعرنا بالراحة إزاء قيامي بالتحليق (في الطائرة) لبضعة أسابيع”.

شيء تحبه

وأولمي متزوجة من الرائد مارك أولمي، وهو ضابط أسلحة في جناح القنابل في سرب دعم العمليات السابع، ومقره أيضًا في دايس. وينتظر الزوجان موعد ولادة طفلهما في إبريل.

ووفقًا لأولمي، فقد سمح لها فريقها الطبي بالسفر حتى 22 أسبوعًا واغتنمت الفرصة للقيام بشيء تحبه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قراصنة يقطعون بث خطاب إبراهيم رئيسي عبر الإنترنت
العالم

قراصنة يقطعون بث خطاب إبراهيم رئيسي عبر...

العالم
تدشين معرض الشواء العالمي برعاية الجمعية السعودية للطهاة
السعودية اليوم

تدشين معرض الشواء العالمي برعاية الجمعية السعودية...

السعودية اليوم
منافسة قوية بين الهلال والاتحاد لضم ميسي
الرياضة

منافسة قوية بين الهلال والاتحاد لضم ميسي

الرياضة
فيروس إنفلونزا الطيور تحور ليصيب البشر 
العالم

فيروس إنفلونزا الطيور تحور ليصيب البشر 

العالم
أحدث صيحات TikTok المرعبة
العالم

أحدث صيحات TikTok المرعبة

العالم
النصر يستهدف استعادة الصدارة
الرياضة

النصر يستهدف استعادة الصدارة

الرياضة
موسى ماريجا رجل مباراة فولاد ضد الهلال
الرياضة

موسى ماريجا رجل مباراة فولاد ضد الهلال

الرياضة
ظاهرة غريبة تشهدها بؤرة زلزال تركيا المدمر
العالم

ظاهرة غريبة تشهدها بؤرة زلزال تركيا المدمر

العالم