أمريكية حامل تقود مقاتلة تفوق سرعة الصوت

دخلت قائدة طيارة في سلاح الجو الأمريكي التاريخ، بعد أن أصبحت من أوائل أفراد القوات الجوية الذين قادوا طائرة أسرع من الصوت، وهي حامل.

تفوق سرعة الصوت

وحلقت الرائد لورين أولمي، مساعدة مدير العمليات في سرب الأسلحة 77 في قاعدة دايس الجوية بالقرب من أبيلين في تكساس، بطائرة “B-1 Lancer”، الأسرع من الصوت.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن القوات الجوية، أصبح جنين أولمي “واحدًا من أوائل الأطفال في وزارة الدفاع الذين قطعوا 9.2 ساعة على متن طائرة تفوق سرعتها سرعة الصوت.

قرار شخصي

وأفادت أولمي في بيان: “لا يمكنني التعبير عن مدى روعة أن النساء الحوامل لديهن الآن فرصة الطيران في جميع أنواع الطائرات”.

وأردفت: “إنه قرار شخصي للغاية اتخذته أنا وزوجي مارك معًا؛ نظرًا لوجود مخاطر تنطوي على تحليق طائرة B-1 أثناء الحمل، لكن بعد التشاور مع القوات الجوية والأطباء المدنيين، شعرنا بالراحة إزاء قيامي بالتحليق (في الطائرة) لبضعة أسابيع”.

شيء تحبه

وأولمي متزوجة من الرائد مارك أولمي، وهو ضابط أسلحة في جناح القنابل في سرب دعم العمليات السابع، ومقره أيضًا في دايس. وينتظر الزوجان موعد ولادة طفلهما في إبريل.

ووفقًا لأولمي، فقد سمح لها فريقها الطبي بالسفر حتى 22 أسبوعًا واغتنمت الفرصة للقيام بشيء تحبه.