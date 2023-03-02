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مخبأة في بطانة حقيبة المشتبه به

أمريكي يحمل قنبلة في حقيبته داخل مطار بنسلفانيا

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٧ مساءً
أمريكي يحمل قنبلة في حقيبته داخل مطار بنسلفانيا
المواطن - فريق التحرير

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اعتقلت الشرطة الأمريكية، رجلًا أحضر عبوة ناسفة في حقيبته الخاصة، إلى مطار بنسلفانيا يوم الاثنين الماضي.

وضع القنبلة في الحقيبة

وألقى عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على مارك مافلي (40 عامًا)؛ بتهمة وضع القنبلة في حقيبته المسجلة في رحلة إلى أورلاندو بولاية فلوريدا، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية.

وأفاد العملاء أنه فر من المطار بعد أن تم النداء على اسمه عبر مكبر الصوت، وتم اعتقاله في المنزل في وقت لاحق من ذلك المساء.

اكتشاف جسم غريب

وأفاد مسؤولو إدارة أمن النقل (TSA) أنهم رصدوا الجهاز أثناء الفحص المعتاد للحقيبة، وأضاف المسؤولون، أن السيد مافلي سجل وصوله في رحلة أليجانت إير 201 في مطار ليهاي فالي الدولي، على بعد 105 كيلومترات شمال فيلادلفيا.

وبعد حوالي ساعة، اكتشف مراقبو الأمن وجود هذا الجسم الغريب في حقيبته، وعلى الفور استدعوا متخصصين في مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومن بينهم فني قنبلة، لفحص الجهاز.

مخبأة في بطانة الحقيبة

وأفاد فني القنابل في مكتب التحقيقات الفيدرالي جاريد ويتمير، أن عبوة بحجم 3 بوصات (7.5 سم) مخبأة في بطانة حقيبة المشتبه به، وتم العثور عليها تحتوي على صمامات ومسحوق متفجر.

وكان هناك فتيل سريع، يبدو أنه جزء من التصنيع الأصلي للمركب، وفتيل آخر يبدو أنه تمت إضافته بعد التصنيع.

مكونات القنبلة

وتقول وثيقة محكمة مكتب التحقيقات الفيدرالي: “يُشتبه في أن المسحوق عبارة عن مزيج من مسحوق الفلاش والحبيبات الداكنة التي تستخدم في الألعاب النارية التجارية، والمسحوق الأسود ومسحوق الفلاش معرضان للاشتعال من الحرارة والاحتكاك ويشكلان خطرًا كبيرًا على الطائرة والركاب”.

كما احتوت الحقيبة على “علبة من غاز البيوتان، ولاعة، وأنبوب به بقايا مسحوق أبيض، ومثقاب لاسلكي ببطاريات لاسلكية”، وقاطعين للتيار الكهربائي تم ربطهما معًا.

هروب المشتبه به

بعد خمس دقائق من النداء على اسمه عبر مكبر الصوت في المطار، تم رصده عبر الكاميرات الأمنية وهو يغادر المطار، وبحسب أوراق المحكمة تم التوصل إليه في منزله في لانسفورد بولاية بنسلفانيا، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم الخميس.

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