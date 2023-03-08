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اعتبر الحقنة رفاهية ويمكن الاستغناء عنها

أمريكي يرفض دفع فاتورة ولادة زوجته بسبب حقنة

الأربعاء ٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٢ صباحاً
أمريكي يرفض دفع فاتورة ولادة زوجته بسبب حقنة
المواطن - فريق التحرير

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رفض زوج أمريكي دفع فاتورة ولادة زوجته للمستشفى، بعد أن اطلع على الفاتورة الباهظة بسبب حقنة اعتبرها رفاهية، ويمكن الاستغناء عنها.

مزاعم الزوج

ورغم أن عملية الولادة تمت بنجاح واجتازت زوجته 24 ساعة من المخاض العسير، إلا أن الزوج اعتبر أن طلب زوجته لأخذ حقنة الظهر المسكنة للألم “رفاهية” كان يمكن الاستغناء عنها. وفقًا لموقع “سكاي نيوز عربية”.

وأفادت الزوجة البالغة من العمر 32 عامًا، بأنها تفكر في إنهاء زواجها المستمر منذ 7 سنوات بسبب رد فعل زوجها.

صدمة الزوجة

وأردفت أنهما كانا ينعمان بفرح قدوم مولود جديد قبل أن تصدم بردة فعل زوجها عندما قدمت لهما المستشفى الفاتورة، التي يجب دفعها.

واسترسلت أنها وزوجها يعملان ويتقاسمان كل شيء، وطوال فترة الحمل كانت تخطط لأن تجري الولادة طبيعيًّا بأقل نسبة من التدخل.

حقنة الإيبيدورال

وأكملت: “بعد 24 ساعة من المخاض استسلمت وحصلت على حقنة الإيبيدورال بتأييد من زوجي”.

وتابعت: “عندما وصلت الفاتورة، طالبني زوجي بدفع ثمن الحقنة، حيث لا ينبغي أن يُتوقع منه أن يدفع طلبات إضافية”، معتبرة أنها كانت تستطيع الصمود لبضع ساعات أخرى دون اللجوء للحقنة.

واختتمت أنها صدمت للغاية برد الفعل بعد مخاض استمر 36 ساعة، ودفعت الفاتورة في النهاية بظل شعور عدم الاحترام الذي شعرت به.

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