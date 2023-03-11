أمريكي يكتشف بعد 70 عامًا تبديله في المستشفى عقب الولادة

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اكتشف رجل أمريكي يبلغ 70 عامًا أنه تم تبديله بعد الولادة بعد أن بدأت ابنته تبحث في شجرة عائلتها، وقال آندي بيركنز، الذي نشأ في بوفالو، نيويورك، إنه على الرغم من أن طفولته كانت سعيدة، إلا أنه كان يشعر بالعزلة وكان والداه، جيم وشيرلي، وإخوته جميعًا يتمتعون ببشرة داكنة بالإضافة إلى كونهم أطول الأمر الذي كان يزعجه دائمًا.
وبحسب صحيفة نيويورك بوست، فإن الأب لستة أبناء، والذي انتقل منذ ذلك الحين إلى غراند بريري بولاية تكساس، لم يكتشف أنه قد تم تبديله عند الولادة حتى بلغ 70 عامًا.
وبدأت ابنته، كاندي بيركنز سمرز ، البحث عن شجرة عائلتها في عام 2015 ، وكجزء من تحقيقاتها ، أجرت اختبارات الحمض النووي لوالديها باستخدام موقع Ancestry.com ومن هنا اكتشفت أن والدها لم يكن على صلة بيولوجية بأي من أقربائه المباشرين، وسرعان ما استبعد الثنائي، الأب وابنته، أنه قد تم تبنيه ورفض أيضًا فكرة أن والدته كانت على علاقة غرامية.
وأخبرت الابنة والدها أنه من المحتمل أن يكون قد تغير عند الولادة، واعتقد في البداية أنها كانت تمزح لكن الافتراضية كانت واقعية، ولكن للأسف، توفي والدا آندي البيولوجيان قبل أن يتمكن من التواصل معهما.
وقال آندي لموقع DailyMail أنه عندما رأى صورة والدته البيولوجية لأول مرة، فإن التشابه جعله يبكي، وقرر التواصل مع أشقائه البيولوجيين في يوليو 2020 الذين قال إنهم رحبوا به بأذرع مفتوحة.
وخلص آندي الذي غير اسمه منذ ذلك الحين إلى روبنسون بيركنز، إلى القول: شعرت أنني اكتشفت من أنا.