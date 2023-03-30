Icon

موعد مباراة الهلال والخليج والقنوات الناقلة Icon النائب العام يأمر بالقبض على قائد مركبة صدم آخرين عمدًا وأطلق أعيرة نارية في الرياض Icon مخترع الهواتف المحمولة: الناس فقدت عقولها بسببه Icon سماع دوي انفجار في محيط دمشق Icon لقطات لفرحة الصائمات في كازاخستان بهدية الملك سلمان في رمضان Icon زلزال بقوة 6.3 يضرب سواحل تشيلي Icon الأمراض تهدد شمال شرق لبنان Icon وليد الفراج: الصفقات العالمية التي تُبرمها الأندية السعودية تفوق قدراتها Icon جماهير النصر: ماجد عبدالله هو أسطورة الكرة السعودية الأوحد Icon الهلال يفقد سالم الدوسري 10 أيام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الرحلة الآن تستغرق 13 ساعة فقط

أمر تخيلي قد يجعل الرحلة من الرياض إلى نيويورك تستغرق 6 أيام!

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٣ صباحاً
أمر تخيلي قد يجعل الرحلة من الرياض إلى نيويورك تستغرق 6 أيام!
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تخيل الباحث في الطقس والمناخ عبدالله المسند، أن يكون كوكب الأرض بحجم كوكب المشتري، مشيرًا إلى أن ذلك قد يجعل الرحلة من الرياض إلى نيويورك تستغرق 6 أيام!

وقال المسند في تغريدة عبر موقع تويتر: تخيل لو أن كوكب الأرض (نصف قطرها 6371كم)، بحجم كوكب المشتري (نصف قطره 69911كم)، لاستغرقت الرحلة من الرياض إلى نيويورك 6 أيام! بسرعة 1000كم في الساعة على طائرة مدنية، في حين تستغرق على وجه الأرض 13 ساعة فقط.

وتابع: هنا تُدرك حجم كوكب المشتري العملاق، وهو الأكبر في المجموعة الشمسية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مباراتان غدًا في ربع نهائي كأس الملك
الرياضة

مباراتان غدًا في ربع نهائي كأس الملك

الرياضة
هيئة فنون العمارة والتصميم تعلن أسماء الفائزين بمسابقة المقالة الإبداعية
السعودية اليوم

هيئة فنون العمارة والتصميم تعلن أسماء الفائزين...

السعودية اليوم
ارتفاع أرباح شركة المنجم بنسبة 74.7%
السوق

ارتفاع أرباح شركة المنجم بنسبة 74.7%

السوق
ميزات جديدة وعملية لخرائط جوجل
تكنولوجيا

ميزات جديدة وعملية لخرائط جوجل

تكنولوجيا
ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 207 ريالات
السوق

ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8...

السعودية اليوم
جماهير النصر : غاب الحكم المحلي ولا يزال الفريق يُعاني
الرياضة

جماهير النصر : غاب الحكم المحلي ولا...

الرياضة
البلدة القديمة بالعلا تميز معماري لمصاف أفضل القرى السياحية بالعالم
السعودية اليوم

البلدة القديمة بالعلا تميز معماري لمصاف أفضل...

السعودية اليوم