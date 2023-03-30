أمر تخيلي قد يجعل الرحلة من الرياض إلى نيويورك تستغرق 6 أيام!

تخيل الباحث في الطقس والمناخ عبدالله المسند، أن يكون كوكب الأرض بحجم كوكب المشتري، مشيرًا إلى أن ذلك قد يجعل الرحلة من الرياض إلى نيويورك تستغرق 6 أيام!

وقال المسند في تغريدة عبر موقع تويتر: تخيل لو أن كوكب الأرض (نصف قطرها 6371كم)، بحجم كوكب المشتري (نصف قطره 69911كم)، لاستغرقت الرحلة من الرياض إلى نيويورك 6 أيام! بسرعة 1000كم في الساعة على طائرة مدنية، في حين تستغرق على وجه الأرض 13 ساعة فقط.

وتابع: هنا تُدرك حجم كوكب المشتري العملاق، وهو الأكبر في المجموعة الشمسية.