أمر ملكي : تعيين إبراهيم السلطان وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء

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صدر اليوم عدد من الأوامرالملكية فيما يلي نصوصها:
الرقم : أ / 307
التاريخ : 13 / 8 / 1444هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 330 ) بتاريخ 10 / 6 / 1443هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 62) بتاريخ 1 / 3 / 1444هـ .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين معالي المهندس / إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء .
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود