افتتاح أعمال المؤتمر العدلي الدولي ومعرض التقنيات العدلية رقمان مميزان لـ النصر في دوري روشن السرير الطائر.. تحديث جديد في مقاعد الطائرة خلال عامين الأخضر الشاب يسعى لتجاوز عقبة الصين أمر ملكي: تعيين إسماعيل الغامدي مساعداً لوزير الموارد البشرية أمر ملكي: تعيين عبدالرحمن الحركان محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة أمر ملكي: تعيين راكان الطوق مساعداً لوزير الثقافة بالمرتبة الممتازة أمر ملكي : تعيين الفريق محمد بن عامر الحربي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة بأمر الملك سلمان: تعيين حمود المريخي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير الجماهير: صالح النعيمة المدافع العربي الأفضل
صدر اليوم أمر ملكي كريم بالرقم : أ / 313 والتاريخ : 13 / 8 / 1444هـ فيما يلي نصه:
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين الأستاذ / اسماعيل ابن سعيد ابن علي الغامدي مساعداً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة بالمرتبة الممتازة .
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود