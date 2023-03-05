أمر ملكي : تعيين الفريق محمد بن عامر الحربي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة

صدر اليوم أمر ملكي كريم بالرقم: أ / 310 والتاريخ: 13 / 8 / 1444هـ فيما يلي نصه:

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية

بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 395 ) بتاريخ 6 / 7 / 1443هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين الفريق / محمد بن عامر بن محمد الحربي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة.

ثانياً : على رئيس الاستخبارات العامة تنفيذ أمرنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود