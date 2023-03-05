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أمر ملكي: تعيين عبدالرحمن الحركان محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٤ مساءً
أمر ملكي: تعيين عبدالرحمن الحركان محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة
المواطن - واس

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صدر اليوم أمر ملكي كريم بالرقم: أ / 312 والتاريخ: 13 / 8 / 1444هـ فيما يلي نصه:

بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 266 ) بتاريخ 14 / 5 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين الدكتور / عبدالرحمن بن حمد بن صالح الحركان محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة .
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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