أمطار الربيع تهطل على المحافظات الشمالية والغربية

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وثقت مقاطع مصور الحالة المطرية التي تشهدها محافظات الشمالية والغربية والجنوبية الغربية من منطقة الرياض وجنوب شرق رنية.
اكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار
مطرنا بفضل الله ورحمته
في السناب متابعة خاصة ومباشرة ومتنوعة
السحب الرعدية مساء اليوم الخميس 1444/8/17هـ الساعة "9:30 " المحافظات الشمالية والغربية والجنوبية الغربية من منطقة الرياض وجنوب شرق رنية
مقاطع… https://t.co/SJYU6NTGBd pic.twitter.com/mrCOAApAzj
— عبدالعزيز بن محمد الحصيني"المبشر" (@A__alhussaini) March 9, 2023
وقال عبدالعزيز بن محمد الحصيني الباحث في الطقس والمناخ: أكثروا عباد الله من الاستغفار؛ فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار، مطرنا بفضل الله ورحمته.
ونشر الحصيني لقطات للسحب الرعدية على المحافظات الشمالية والغربية والجنوبية الغربية من منطقة الرياض وجنوب شرق رنية.
في وقت سابق، أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن أجواء المملكة تمر بحالة من عدم الاستقرار على معظم المناطق، مشيرًا إلى أنه من المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة الأسبوع المقبل.
وقال العقيل في تصريحات متلفزة: إن التقلبات الجوية كعادتها تأتي في شهر مارس، حيث تصاحبها السحب الركامية الرعدية والرياح الهابطة، وبالتالي تتكون بعض العواصف الرملية صغيرة النطاق، وكذلك حبات البرد.
وأشار إلى أنه كعادة شهر مارس تبدأ الأجواء بالدفء الملحوظ على معظم مناطق المملكة، ولكن هذا لا يعني أن يكون هناك موجات باردة سريعة تنخفض على إثرها درجات الحرارة سريعًا ثم تعاود مرة أخرى.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– أن الفرصة مهيأة بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية والشرقية، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك كذلك على الأجزاء الشمالية من المملكة.