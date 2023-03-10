Icon

في يوم العلم.. بوليفارد رياض سيتي وبوليفارد وورلد تحتفلان بالراية الخضراء Icon أمير الجوف: الاحتفاء بالأيام الوطنية دلالة على استذكار التاريخ وغرس لقيم الانتماء والولاء Icon العلم السعودي .. رمز للقوة والحكمة وعلو المكانة Icon من سارية العَلم.. وزير التعليم يشارك منسوبي الوزارة انطلاقة الاحتفاء بيوم العَلم السعودي Icon الاتحاد الأوروبي: اتفاق السعودية وإيران سيساهم في استقرار المنطقة Icon أمير حائل: يوم العَلم يجسد معاني الفخر بالقيادة الحكيمة وهذا الوطن Icon يوم العلم السعودي.. رمز التوحيد والعزة والوحدة والتلاحم Icon مصر ترحب باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران Icon ميقاتي يعتذر للعراقيين بعد واقعة ضرب الطلاب Icon أمير القصيم: العلم السعودي راية ترمز للعقيدة والقوة وعلو الحكمة والمكانة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
السحب الرعدية تغطي الكثير من المناطق ليلة الجمعة

أمطار الربيع تهطل على المحافظات الشمالية والغربية

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٠ صباحاً
أمطار الربيع تهطل على المحافظات الشمالية والغربية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثقت مقاطع مصور الحالة المطرية التي تشهدها محافظات الشمالية والغربية والجنوبية الغربية من منطقة الرياض وجنوب شرق رنية.

وقال عبدالعزيز بن محمد الحصيني الباحث في الطقس والمناخ: أكثروا عباد الله من الاستغفار؛ فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار، مطرنا بفضل الله ورحمته.

سحب رعدية

ونشر الحصيني لقطات للسحب الرعدية على المحافظات الشمالية والغربية والجنوبية الغربية من منطقة الرياض وجنوب شرق رنية.

تقلبات جوية

في وقت سابق، أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن أجواء المملكة تمر بحالة من عدم الاستقرار على معظم المناطق، مشيرًا إلى أنه من المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة الأسبوع المقبل.

وقال العقيل في تصريحات متلفزة: إن التقلبات الجوية كعادتها تأتي في شهر مارس، حيث تصاحبها السحب الركامية الرعدية والرياح الهابطة، وبالتالي تتكون بعض العواصف الرملية صغيرة النطاق، وكذلك حبات البرد.

وأشار إلى أنه كعادة شهر مارس تبدأ الأجواء بالدفء الملحوظ على معظم مناطق المملكة، ولكن هذا لا يعني أن يكون هناك موجات باردة سريعة تنخفض على إثرها درجات الحرارة سريعًا ثم تعاود مرة أخرى.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– أن الفرصة مهيأة بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية والشرقية، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك كذلك على الأجزاء الشمالية من المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قراصنة يقطعون بث خطاب إبراهيم رئيسي عبر الإنترنت
العالم

قراصنة يقطعون بث خطاب إبراهيم رئيسي عبر...

العالم
تدشين معرض الشواء العالمي برعاية الجمعية السعودية للطهاة
السعودية اليوم

تدشين معرض الشواء العالمي برعاية الجمعية السعودية...

السعودية اليوم
منافسة قوية بين الهلال والاتحاد لضم ميسي
الرياضة

منافسة قوية بين الهلال والاتحاد لضم ميسي

الرياضة
فيروس إنفلونزا الطيور تحور ليصيب البشر 
العالم

فيروس إنفلونزا الطيور تحور ليصيب البشر 

العالم
أحدث صيحات TikTok المرعبة
العالم

أحدث صيحات TikTok المرعبة

العالم
النصر يستهدف استعادة الصدارة
الرياضة

النصر يستهدف استعادة الصدارة

الرياضة
موسى ماريجا رجل مباراة فولاد ضد الهلال
الرياضة

موسى ماريجا رجل مباراة فولاد ضد الهلال

الرياضة
ظاهرة غريبة تشهدها بؤرة زلزال تركيا المدمر
العالم

ظاهرة غريبة تشهدها بؤرة زلزال تركيا المدمر

العالم