أمطار اليوم تطيل فترة اخضرار الربيع الشتوي

كشف خبير الطقس والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن المملكة تعيش هذه الأيام في خيرية العقارب أي (ربيع متفشٍ واعتدال في درجات الحرارة)، لكنها لا تخلو من هجمات البر المباغتة.

استانسوا :

فجميع الأمطار التي هطلت خلال هذا اليوم :

ستطيل فترة أخضرار الربيع الشتوي

وتنبت الربيع الصيفي

pic.twitter.com/oVbub65fOG — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) March 12, 2023

وأضاف الزعاق في فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”، أنه “يُقال إذا دخلت العقارب ترى الخير قارب”، فهو موسم تبادل المنفعة بين البادية والحاضرة والبحارة.

ولفت إلى أن موسم العقارب يدخل في حيز الأمطار الصيفية، والعامة يسمونها بأمطار أسماء نسبة إلى نجم أسماء.

ولفت إلى أن جميع الأمطار التي هطلت خلال اليوم الأحد ستطيل فترة اخضرار الربيع الشتوي وتنبت الربيع الصيفي.

توقعات حالة الطقس

في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتصحب بنشاط في الرياح السطحية المثير للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.

كذلك تشمل الحالة الجوية، وفقًا لتوقعات الأرصاد، أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.