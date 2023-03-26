أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 10 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران، في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة, وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.