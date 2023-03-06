السعودية تفوز بالمركز الأول في مسابقة أطباء زمالة القلب الأمريكية انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 195 ريالاً للجرام أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم 3 متسولين في المنطقة الشرقية بقبضة الأمن الاحتلال الإسرائيلي يغلق معابر الضفة وغزة أمطار رعدية ورياح نشطة على معظم المناطق توقعات بـ أمطار متفاوتة وبرد على عدة مناطق مدرب ليفربول يُحذر رغم الفوز بسباعية القناة الناقلة لـ مباراة نادي الزمالك ضد الترجي البخاخات الثلجية قد تتسبب باشتعال السيارة
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، القصيم، حائل وتمتد إلى أجزاء من الحدود الشمالية (رفحاء) وكذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن) والأجزاء الغربية من منطقة الرياض,كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الغربية من الحدود الشمالية (طريف)،الجوف (القريات) ومنطقه حائل.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج ن متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.