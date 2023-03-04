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تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

أمطار رعدية ورياح نشطة وانخفاض الحرارة على معظم المناطق

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٢ صباحاً
أمطار رعدية ورياح نشطة وانخفاض الحرارة على معظم المناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي يصل الى أكثر من 50 كم/ ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى ثلاث أمتار باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ويصل الى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.

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