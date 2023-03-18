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تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢١ صباحاً
أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30كم/ساعة تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع السحب الرعدية الممطرة ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج قد تصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية بسرعة 15-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع , وحالة البحر خفيف الموج.

 

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