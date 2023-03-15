أمطار رعدية وسيول وبرد ورياح نشطة على 8 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول الامطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

في حين يستمر التوقع لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز وعلقان) خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 20-45كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة تتحول تدريجيا الى شمالية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل سرعة الرياح الى 50كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35/ساعة يصل الى 45كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والاوسط, وجنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية على الجزئيين الشمالي والأوسط, وحالة البحر خفيف الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية على الجزئيين الشمالي والاوسط.