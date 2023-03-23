أمطار رعدية وعواصف ترابية على معظم المناطق بدءاً من الغد

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول الأمطار الرعدية والعواصف الترابية التي تؤثر على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد الجمعة وحتى الإثنين المقبل.

حالة من التقلبات الجوية

وأشارت المديرية العامة إلى أنه بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد ستتأثر منطقة مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول ورياح هابطة نشطة السرعة تشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا وخليص والكامل والجموم وبحرة والليث والقنفذة، إضافة إلى أجزاء من منطقة الرياض تشمل الرياض العاصمة والخرج ووادي الدواسر والسليل وعفيف والدوادمي وشقراء والزلفي والمجمعة والقويعية والغاط وحوطة بني تميم والأفلاج وثادق ورماح والمزاحمية والدرعية وضرما وحريملاء والدلم، ومناطق عسير والباحة وجازان ونجران والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم والشرقية.

وأوضحت أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة في مجملها ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للغبار على منطقة مكة المكرمة تشمل جدة ورابغ، ويتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للغبار على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة.

تجنب السيول ومجاري الأودية

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني عــلى ضـرورة الابتعــاد عــن أمــاكــن تجمُّــع الســـيــول والمسـتنقعـات المائية والأودية والسدود، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.