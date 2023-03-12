أمطار غزيرة على القصيم والجوف

هطلت اليوم الأحد، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من القصيم، فيما لا تزال السماء مُلبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.

أمطار وسحب استوائية

كما هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة اليوم الأحد، على منطقة الجوف شملت مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل وعددًا من المراكز بالمنطقة.

من جانبه، نشر نزيه الحيزان، الباحث في الطقس والفلك على حسابه بموقع “تويتر”، عدة صور تبرز السحب الاستوائية في أجواء شبه الجزيرة العربية.

وأوضح الحيزان أن هذه السحب الممطرة في أجواء الجوف حسب رصد رادارات المركز الوطني للأرصاد وومضات البروق والغطاء السحابي في أجواء المملكة تكون عند الساعة 03:48 مساءً.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتصحب بنشاط في الرياح السطحية المثير للأتربة على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.