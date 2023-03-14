أمطار غزيرة على جازان وعسير حتى المساء

نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتي جازان وعسير تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

منطقة جازان

وبحسب ما ذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، فإن الحالة الجوية المتوقعة في جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطول، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

منطقة عسير

فيما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة تتهيأ لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك يمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة كما لا يستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من مرتفعات (جبل اللوز- علقان), يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق يمتد تأثير الانخفاض على أجزاء من منطقة حائل, في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.