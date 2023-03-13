أمطار غزيرة وأتربة على نجران حتى صباح الغد

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، مع شبه انعدام في الرؤية على مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، يدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعات الأولى من صباح غد الثلاثاء.

سحب رعدية

ومن جانب آخر، ذكر مركز طقس العرب، أن السحب الرعدية القوية تواصل تأثيرها منذ ساعات الصباح الأولى على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والأجزاء الساحلية منهما.

ولفت إلى أن آخر صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى تركز السحب الركامية في هذه الأثناء على بلديات شمال جازان، مترافقة بالأمطار المتوسطة والغزيرة، وحدوث البرق والرعد.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.