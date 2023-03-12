أمطار غزيرة وتيارات هابطة على معظم المناطق

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أن صور رادارات الطقس كشفت هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة.
🔴 صور رادارات الطقس توضّح – بمشيئة الله- هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق #المملكة @SaudiDCD @AljoufSA @emartasir #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/zeRTbTiGRB
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) March 12, 2023
وأوضح المركز أن الحالة المطرية يصاحبها تيارات هابطة نشطة السرعة وتساقط للبرد على مناطق (الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الباحة، عسير، مكة المكرمة، والحدود الشمالية).
فيما ذكر مركز طقس العرب، أن جبهة هوائية باردة تعبر سماء العاصمة الرياض الليلة، وسط حالة مطرية أكثر غزارة تترافق بزخات من البرد.
من جانبها، نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، مقطع فيديو يوثق هطول الأمطار على محافظة الطائف.
فيديو 🎥
أمطار #الطائف
تصوير: ماجد عسيري pic.twitter.com/IVSf4ZfMD2
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) March 12, 2023
وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتصحب بنشاط في الرياح السطحية المثير للأتربة على عدة مناطق.
وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.