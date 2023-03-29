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أمطار من خفيفة إلى شبه غزيرة

أمطار متفاوتة وحبات برد على عدة مناطق من الغد

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٧ صباحاً
أمطار متفاوتة وحبات برد على عدة مناطق من الغد
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، حالة جوية ممطرة ارتدادية بأمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد بدءًا من يوم غد الخميس.

المناطق المتأثرة

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”أن الحالة الممطرة تؤثر على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان ونجران وجنوب شرق منطقتي مكة وحائل، وتمتد إلى الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان والإمارات.

وأضاف الحصيني أنها تمتد إلى اليمن بأمطار من متوسطة إلى غزيرة وفيضانات محلية.

موجة برد

كما توقع الحصيني، موجة برد من خفيفة إلى متوسطة على معظم المناطق خاصة في الليل بدءًا من السبت المقبل.

وأشار الحصيني إلى درجات الحرارة الصغرى المتوقعة على بعض المناطق على النحو التالي، حيث سجلت الشمالية من 2 لـ 7 درجة مئوية، والوسطى والشرقية وشرق العربية والمرتفعات الجبلية من 6 لـ 15 درجة مئوية يصاحبها رياح مغبرة وفقا للنماذج العددية للطقس المتوقع.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الأربعاء – بمشيئة الله تعالى -، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف، وسماء صحو إلى غائم جزئياً على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير، وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.

 

 

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