أمطار متفاوتة وحبات برد على عدة مناطق من الغد

أنمار الحائلي: من الممكن ضم دي ماريا لـ الاتحاد وهدفنا صفقات أكبر لحظة اندلاع حريق داخل سجن بالمكسيك ومصرع 40 مهاجرًا جمعية المودة تخدم 500 ألف أسرة خلال 20 عامًا هازارد يتعرض لموقف محرج في ريال مدريد عاصفة قوية تضرب سوريا وتخلف قتلى بينهم أطفال إزالة 107 من المباني الآيلة للسقوط بـ القريات وزير المالية: الحوكمة تطبق حتى على الشؤون الخاصة للملك سلمان وولي العهد اتفاقية لتوظيف العمالة المنزلية الأوغندية وليد الفراج: إقامة مباريات دوري روشن في التاسعة والنصف مساءً منتصف الأسبوع ستُسبب أزمة هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر تضرب أضنة بتركيا
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، حالة جوية ممطرة ارتدادية بأمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد بدءًا من يوم غد الخميس.
وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”أن الحالة الممطرة تؤثر على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان ونجران وجنوب شرق منطقتي مكة وحائل، وتمتد إلى الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان والإمارات.
وأضاف الحصيني أنها تمتد إلى اليمن بأمطار من متوسطة إلى غزيرة وفيضانات محلية.
كما توقع الحصيني، موجة برد من خفيفة إلى متوسطة على معظم المناطق خاصة في الليل بدءًا من السبت المقبل.
وأشار الحصيني إلى درجات الحرارة الصغرى المتوقعة على بعض المناطق على النحو التالي، حيث سجلت الشمالية من 2 لـ 7 درجة مئوية، والوسطى والشرقية وشرق العربية والمرتفعات الجبلية من 6 لـ 15 درجة مئوية يصاحبها رياح مغبرة وفقا للنماذج العددية للطقس المتوقع.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الأربعاء – بمشيئة الله تعالى -، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف، وسماء صحو إلى غائم جزئياً على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير، وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.