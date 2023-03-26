أمطار متوسطة وغيوم على المنطقة الشرقية

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية، شملت مدينتي الدمام، والظهران، ومحافظات الخبر، والقطيف، والجبيل، ورأس تنورة، بقيق والنعيرية، وأجزاء متفرقة على المراكز والهجر التابعة للمنطقة، ولا تزال السماء ملبدةً بالغيوم.

جعلها الله سقيا خيرٍ وبركة، وعمَّ بنفعِها أرجاءَ البلاد.

منخفض حركي

وكان محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد بالباحة محمد الزهراني، قال إن هناك حالة جوية تشهدها معظم المناطق بسبب منخفض حركي قادم من الشمال، وأثر على المناطق الشمالية والرياض.

وأضاف الزهراني خلال تصريحات لنشرة النهار المذاعة على قناة “الإخبارية”، أنه كان هناك فرصة لهطول الأمطار على مناطق الرياض والشرقية اليوم، مشيرًا إلى أن هذه الحالة وصلت إلى حفر الباطن والكويت.

وأشار إلى أن هذا المنخفض أثر على المناطق الجنوبية (عسير والباحة)، حيث أعلنت منطقة الباحة تعليق الدراسة لهذا اليوم على بعض المحافظات، خاصة مع هطول أمطار بسيطة على عدة محافظات.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.