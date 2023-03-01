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تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

أمطار وسحب رعدية وسيول وبرد على 7 مناطق

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ صباحاً
أمطار وسحب رعدية وسيول وبرد على 7 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض، في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والقصيم كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيًا غربية إلى شمالية غربية بسربيعة 15-33 كم / ساعة على الجزء الشمالي وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم / ساعة تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الأوسط والجنوبي وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45 كم/ ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر تصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب.

حالة الخليج العربي

وحالة البحر خفيف الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر، وحالة البحر خفيف الموج.

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