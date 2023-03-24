أمطار وعواصف وصواعق تضرب سماء القاهرة

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شهدت معظم مناطق القاهرة في مصر، مساء الجمعة، سقوط أمطار متفاوتة الشدة ومصحوبة بعواصف رعدية وصواعق.
وبحسب منشور الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، فإن القاهرة الكبرى تحت تأثير العواصف الرعدية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة.
كما تتقدم السحب الرعدية الممطرة إلى محافظة الإسكندرية ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة تغزر أحيانًا.
ورصدت مقاطع فيديو منتشرة على المواقع الاجتماعية حالة التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق القاهرة، والتي ستستمر حتى يوم غد السبت.