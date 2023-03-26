رينارد يقترب من رقم فينجادا مع الأخضر أمنية الطفلة سلوان تتحقق بالاستمتاع في بوليفارد وورلد موقف بوسكيتس من عرض برشلونة للتجديد مشروع الأمير محمد بن سلمان يعيد 700 عام من التراث العمراني لمسجد الخضر روحانيات رمضان تجمع المقيمين في الباحة لقطات للأمطار الغزيرة على مطار الملك خالد الدولي سبب عدم انتقال سفيان أمرابط لبرشلونة أمطار متوسطة وغيوم على المنطقة الشرقية الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 4.4 مليارات ريال أرقام فهد المولد مع الشباب قبل الإيقاف
حقق برنامج “أمنية” الذي يقدمه الفنان فايز المالكي ويعرض على قناة السعودية، أمنية طفلة من متلازمة داون تدعى سلوان، بالذهاب إلى بوليفارد وورلد وتجربة ركوب القارب لأكبر بحيرة صناعية في العالم.
الفرحة لا تسع الطفلة "سلوان" بهدية فريق برنامج #أمنية، وبماذا عبرت عن حبها لفايز المالكي؟ #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/iD1zY888DU
— قناة السعودية (@saudiatv) March 26, 2023
وظهر المالكي خلال مقطع فيديو وهو يتحدث مع سلوان، معبرًا عن سعادته بلقائها، مقدمًا لها هدية “آيباد”، حيث فرحت به الطفلة بشكل كبير، مؤكدة أنها تحب المالكي كثيرًا.
وعقب ذلك أخذ المالكي الطفلة إلى بوليفارد وورلد، للاستمتاع بالأجواء هناك، وتجربة ركوب القارب في أكبر بحيرة صناعية في العالم، حيث قالت سلوان “أول مرة في حياتي أركبه”.
كما أحضر لها طبقًا من البطاطس اللذيذة لتتناوله، وتم التقاط الصور بالملابس المكسيكية، وتجربة أبرز الألعاب في بوليفارد وورلد.
و”أمنية” برنامج إنساني أبطاله من الصغار، يعانون من مشاكل صحية تم اختيارهم من مستشفيات داخل المملكة، حيث يكون طفل واحد بطل كل حلقة سيعمل فريق العمل على تحقيق حلمه، ليكون هذا اليوم من أجمل الأيام في حياتهم.
#أمنية | تحقيقًا لأمنيتها.. نستمتع ونعيش أجواء بوليفارد وورلد مع الطفلة "سلوان" وتجربتها في ركوب القارب لأكبر بحيرة صناعية في العالم 🚣 #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/FCYd2UmLVU
— قناة السعودية (@saudiatv) March 26, 2023