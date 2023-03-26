أمنية الطفلة سلوان تتحقق بالاستمتاع في بوليفارد وورلد

حقق برنامج “أمنية” الذي يقدمه الفنان فايز المالكي ويعرض على قناة السعودية، أمنية طفلة من متلازمة داون تدعى سلوان، بالذهاب إلى بوليفارد وورلد وتجربة ركوب القارب لأكبر بحيرة صناعية في العالم.

الفرحة لا تسع الطفلة "سلوان" بهدية فريق برنامج #أمنية، وبماذا عبرت عن حبها لفايز المالكي؟ #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/iD1zY888DU — قناة السعودية (@saudiatv) March 26, 2023

الذهاب إلى بوليفارد وورلد

وظهر المالكي خلال مقطع فيديو وهو يتحدث مع سلوان، معبرًا عن سعادته بلقائها، مقدمًا لها هدية “آيباد”، حيث فرحت به الطفلة بشكل كبير، مؤكدة أنها تحب المالكي كثيرًا.

وعقب ذلك أخذ المالكي الطفلة إلى بوليفارد وورلد، للاستمتاع بالأجواء هناك، وتجربة ركوب القارب في أكبر بحيرة صناعية في العالم، حيث قالت سلوان “أول مرة في حياتي أركبه”.

كما أحضر لها طبقًا من البطاطس اللذيذة لتتناوله، وتم التقاط الصور بالملابس المكسيكية، وتجربة أبرز الألعاب في بوليفارد وورلد.

برنامج إنساني

و”أمنية” برنامج إنساني أبطاله من الصغار، يعانون من مشاكل صحية تم اختيارهم من مستشفيات داخل المملكة، حيث يكون طفل واحد بطل كل حلقة سيعمل فريق العمل على تحقيق حلمه، ليكون هذا اليوم من أجمل الأيام في حياتهم.