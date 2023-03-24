أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان عايض

في كل موسم يظهر الممثل السعودي القدير فايز المالكي بعمل إنساني وخيري، وامتداد لمسيرته في الخير والعطاء، انطلقت أولى حلقات– أمنية- برنامجه على قناة السعودية.

تحقيق أمنيات

ويحمل البرنامج في رسالته الأماني، ويرسمها لتلك القلوب المتعبة وينسج حولها حكايات وخطوات جميلة، واستطاع في انطلاقته الأولى من تحقيق أمنية الطفلة وفاء بالغناء مع الفنان عايض.

ويزور الممثل فايز المالكي الطفلة وفاء، التي تستقبله بفرح وابتسامة وضحك، وكانت أماني وفاء التي أخبرتها لفريق العمل الحصول على سيارة صغيرة والاستماع لنجمها المفضل والمحبوب.

هدايا وغناء

وحقق فريق العمل لوفاء أمنيتها بالحصول على سيارة صغيرة التي شاركت فيها صديقاتها من المرضى، ثم انتقلت مع فايز لتحقيق أمنيتها الحقيقية التي ترغب بها، ووصل فايز ووفاء إلى أستوديوهات “مرواس” أكبر أستوديوهات إنتاج موسيقي بالعالم.

وفريق “مرواس” كان بانتظار وفاء، وفريق العمل عرف بأمنيات وفاء وحقق بعضها الذي كان آخرها زيارة الفنان عايض، الذي يغني مع وفاء “لا حول ولا قوة”.

ويقول الفنان عايض: “لم أتردد في تحقيق أمنيتها، كان لدي أخت تعاني من نفس المرض وفقدتها السنة الماضية، وهذا جعلني أعاني وأيضًا أعرف تأثير النفسية على العلاج، والحمد لله تمكنت أن أقابلها وتمالكت نفسي وأعصابي رغم صعوبة الموقف علي”.

و”أمنية” برنامج إنساني أبطاله من الصغار، يعانون من مشاكل صحية تم اختيارهم من مستشفيات داخل المملكة، حيث يكون طفل واحد بطل كل حلقة سيعمل فريق العمل على تحقيق حلمه، ليكون هذا اليوم من أجمل الأيام في حياتهم.