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بسبب الأمطار وجريان السيول

أمن الطرق ينبه قائدي المركبات في العرضيات والقنفذة والليث

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
أمن الطرق ينبه قائدي المركبات في العرضيات والقنفذة والليث
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم السبت، تنويهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كل من (العرضيات، القنفذة، الليث)، حيث تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول

وقال أمن الطرق في بيان “ننوه لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كل من (العرضيات، القنفذة، الليث) بأن المنطقة تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يُصاحبها جريان سيول ونشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

ودعا أمن الطرق قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنيًا للجميع السلامة.

عواصف رعدية

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، أصدرت في وقت سابق من اليوم السبت، تحذيرًا لأهالي منطقة مكة المكرمة من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى الساعة الثامنة من مساء غد الأحد، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، إنها تتوقع عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على مكة المكرمة تشمل (العرضيات)، وذلك حتى الثامنة من مساء غد الأحد.

وأهابت المديرية العامة الجميع، بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

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