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يوم العلم تذكير للمعاني السامية التي يرمز لها العلم

أمير الجوف: الاحتفاء بالأيام الوطنية دلالة على استذكار التاريخ وغرس لقيم الانتماء والولاء

السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٦ مساءً
أمير الجوف: الاحتفاء بالأيام الوطنية دلالة على استذكار التاريخ وغرس لقيم الانتماء والولاء
المواطن - واس

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، خلال كلمته بمناسبة (يوم العلم) بأن هذا اليوم من الأيام الوطنية التي تعودنا أن يكون لها أثر في غرس قيم المواطنة والانتماء وأن تخصيص يوم 11مارس من كل عام ليكون يوماً للعلم تذكير لما يحمله هذا العلم من رمزية ومن معانٍ سامية اشتملت على مبادىء العدل والتوحيد والقوة .

الاحتفاء بالأيام الوطنية

وقال سموه في كلمة بهذه المناسبة: إن صدور الأمر الملكي الكريم بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام، يومًا خاصًّا بالعلم باسم (يوم العلم) يجسد اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بكل ما يمثل رمزية الدولة ووحدتها وبما يعزز من ارتباط المواطن بوطنه واعتزازه بمكانة بلاده وماحققته بلادنا الغالية في مختلف المجالات.

غرس لقيم الانتماء

وأضاف: إننا في هذا اليوم نستذكر تاريخنا المشرف والأمجاد والبطولات والتضحيات التي قدمها أسلافنا حتى ترفع هذه الراية عالية خفاقة.

وبين سموه أن يوم العَلم يلتقي مع شعور الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية والعمق التاريخي للمملكة المتأصل في كل مواطن ومواطنة، موضحاً أن الاحتفاء بهذا اليوم يشكل نافذة للتعبير عن الشعور الذي يحمله المواطنون تجاه عَلمهم الوطني؛ بوصفه شعاراً مهماُ لتأصيل الوحدة الوطنية تحت راية واحدة وقيادة حكيمة.

وسأل سموه – الله سبحانه وتعالى – أن يحفظ الوطن ويعلي رايته، وأن يعز خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويحفظهما بحفظه.

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