أمير الجوف: رؤية ولي العهد قلصت معدلات البطالة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس اللجنة العليا للتوطين بالمنطقة حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تقليص وخفض معدلات البطالة وتوفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن وتمكينهم من سوق العمل بما يكفل لهم حياة كريمة.

انخفاض نسبة البطالة

وأضاف سموه أن رؤية المملكة 2030 بقيادة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والمشروعات العملاقة، والمبادرات والبرامج التي تم إطلاقها مؤخراً أسهمت في تقليص معدلات البطالة بالمملكة.

جاء ذلك بعد إعلان الهيئة العامة للإحصاء، انخفاض نسبة البطالة بمنطقة الجوف إلى 9 % في الربع الرابع من العام 2022م ، بعد أن كانت 11,9%.

أشاد سموه بتطبيق منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين ومشاركتهم في تحقيق برامجها المرسومة مما أثمر في تقليص نسبة البطالة.

وأكد أن اللجنة التنفيذية في منطقة الجوف ماضية في تحقيق مستهدفاتها، والمنبثقة من خطط واستراتيجيات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

جهود مستمرة

وأعرب سموه عن فخره بما تحقق للمنطقة من نجاحات لبرنامج التوطين، مثمناً للجنة وكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة جهودهم المستمرة لتحقيق هذا النجاح.

وأهاب سمو أمير منطقة الجوف بجميع الجهات المختصة إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات ولاة الأمر لإنجاح إستراتيجيات التوطين وإيجاد المزيد من فرص العمل أمام شباب وفتيات المنطقة ، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود، وأن يوفق الجميع دائماً لكل خير.