أمير الرياض يحضر حفل سباق نادي سباقات الخيل

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عنه، حضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل سباق نادي سباقات الخيل السنوي على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – للخيل العربية وكأس جياد الإنتاج المحلي الفئة الأولى.
ولدى وصول أمير منطقة الرياض لميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، كان في استقباله، صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير خالد بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز.
ثم عزف السلام الملكي، تلا ذلك استعراض بالخيل احتفاءً بيوم العلم.
عقب ذلك انطلق الشوط العاشر على كأس الملك عبدالعزيز للخيل العربية، وحقق الفوز بالمركز الأول الجواد (عسفان الخالدية) لإسطبل أبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.
وسلم الأمير فيصل بن بندر الكأس للأمير فهد بن خالد بن سلطان والتقطت الصور التذكارية.
بعد ذلك انطلق الشوط الحادي عشر على كأس الملك عبدالعزيز للفئة الأولى وحقق الفوز بالمركز الأول الجواد (مدباس) لإسطبل أبناء محمد بن هادي بن خيوط.
وسلم الأمير فيصل بن بندر الكأس للمدرب سعد بن خيوط والتقطت الصور التذكارية، وفي ختام الحفل عزف السلام الملكي.