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من المهم أن تفخر الأجيال الجديدة بوطنها وتاريخه الطويل وإنجازاته المتلاحقة

أمير الشرقية: للعَلم الوطني قيمة عظيمة ممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها

السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٦ مساءً
أمير الشرقية: للعَلم الوطني قيمة عظيمة ممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها
المواطن - فريق التحرير

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة يوم العَلم الوطني الذي يوافق يوم 11 مارس من كل عام.

وقال سموه “صدور الأمر الملكي الكريم بأن يكون هناك يوم خاص للعلم الوطني هو استحضار لقيمة عظيمة ممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها، لما يتضمنه من دلالات في شكله ورسمه، حيث أن شهادة التوحيد التي تتوسطه ترمز إلى رسالة الإسلام والسلام التي قامت عليها هذه الدولة المباركة، ويرمز بالسيف إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة”.

العلم السعودي فخر للأجيال

وأضاف سموه ” من المهم أن تفخر الأجيال الجديدة بوطنها وتاريخه الطويل وانجازاته المتلاحقة والمستمرة بإذن الله، وأن تفخر بعلم الوطن وتفهم دلالاته ومعانيه، فهو راية العز الشامخة التي لا تُنكّس في أي ظرف من الظروف، وهو مظهراً من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية”.

وسأل سمو أمير المنطقة الشرقية، الله عز وجل أن يحفظ قائد المسيرة ورائد النهضة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعيد هذه المناسبة وبلادنا العزيزة ترفل في مزيد من الأمن والرخاء والاستقرار.

 

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