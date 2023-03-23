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أطلقتهما جمعية ترميم بالمنطقة

أمير الشرقية يدشّن مبادرة مجالسنا قول وفعل وحملة بنغير القصة

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٠ مساءً
أمير الشرقية يدشّن مبادرة مجالسنا قول وفعل وحملة بنغير القصة
المواطن - واس

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ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية ما تقدمه جمعية ترميم من جهود لمساعدة الأسر المحتاجة ورعايتهم وتمكينهم تماشياً مع توجهات القيادة الحكيمة التي مكنت هذه الجمعيات لتقديم خدمات نوعية ومحوكمة.

جاء ذلك خلال تدشين سموه اليوم بديوان الإمارة حملة ” بنغير القصة ” ومبادرة ” مجالسنا قول وفعل” التي أطلقتهما جمعية ترميم بالمنطقة الشرقية، وتهدف إلى ترميم 70 منزلاً، وذلك من خلال زيارة المجالس الرمضانية لرجال الأعمال بالمنطقة طوال شهر رمضان لتغطية تكاليف المنازل.

ترميم منازل الأسر المحتاجة

وأشاد سموه بما تقدمه الجمعية من جهد لافت في ترميم منازل الأسر المحتاجة والمتعففة واهتمامها بالاستعانة بالمتخصصين في المشاريع التي تنفذها الجمعية، داعياً رجال الأعمال والشركات لمواصلة دورهم الاجتماعي في دعم الجمعية حتى تواصل أداء مهمتها السامية.

بدوره نوه رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حمد الخالدي بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه للجمعية، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من الحملة والمبادرة يبلغ أكثر من 400 مستفيد ومستفيدة، ويشارك في الحملة أكثر من 700 متطوع ومتطوعة في مبادرات ترميم المنازل المستهدفة.

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