أمير القصيم يدشّن مشروع الطريق الرابط بين البدائع ورياض الخبراء

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم الأحد، الطريق الذي يربط محافظة البدائع بمحافظة رياض الخبراء.

واطلع الأمير فيصل بن مشعل خلال التدشين على تفاصيل المشروع الذي تم إنشاؤه على نفقة أبناء إبراهيم المنيف – رحمه الله – ، بتكلفة تجاوزت ستة ملايين ريال ويبلغ طوله 16 كلم، حيث أنجز المشروع في ثمانية أشهر.

تسمية الطريق

ووجه بتسمية الطريق باسم محمد المنيف – رحمه الله – تقديراً لدوره الاجتماعي ولمبادرته وحرصه على اتمام هذا المشروع، مثمناً دور أبنائه الذين حرصوا على إنجاز المشروع، مؤكداً أهمية من مثل هذه المبادرات التنموية التي تسهم في خدمة المواطنين من خلال المبادرات المجتمعية من قبل رجال الأعمال التي تسهم في تنفيذ المشروعات التنموية بالمنطقة.

وعبر عن فخره واعتزازه بمبادرات وجهاء المنطقة ورجال الأعمال على إسهاماتهم الوطنية والتنموية لكل ما يخدم المنطقة ومحافظاتها.

ولفت: “أقدر جميع من أسهم في هذا المشروع من أصحاب الأملاك والمزارعين على تبرعهم بأملاكهم لتنفيذ هذا المشروع التنموي الذي يخدم المنطقه”، سائلاً الله لهم الخير والبركة.

رافقه خلال التدشين وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ البدائع خالد الربيعان، ومحافظ رياض الخبراء فهد السلطان، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.