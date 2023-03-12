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خلال برقيتي تهنئة للقيادة

أمير الكويت: استئناف العلاقات السعودية الإيرانية خطوة مهمة نحو الأمن والاستقرار

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٥ مساءً
أمير الكويت: استئناف العلاقات السعودية الإيرانية خطوة مهمة نحو الأمن والاستقرار
المواطن - واس

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أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أن الاتفاق الذي توصلت إليه المملكة وإيران باستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، يُعَد خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي والدولي، والارتقاء بالتعاون بين البلدين بما يصب في مصلحة جميع شعوب ودول المنطقة.

اتفاق بنّاء

وأشاد الشيخ نواف الأحمد في برقيتين بعثهما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بحرص البلدين وسعيهما المشترك الذي تجسد عبر هذا الاتفاق البناء والمهم، سائلاً المولى سبحانه أن يحقق للمملكة العربية السعودية كل التقدم والازدهار.
كما أشاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير وولي العهد، والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، في برقيات مماثلة بهذا الاتفاق.
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