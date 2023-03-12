أمير الكويت: استئناف العلاقات السعودية الإيرانية خطوة مهمة نحو الأمن والاستقرار

وأشاد الشيخ نواف الأحمد في برقيتين بعثهما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بحرص البلدين وسعيهما المشترك الذي تجسد عبر هذا الاتفاق البناء والمهم، سائلاً المولى سبحانه أن يحقق للمملكة العربية السعودية كل التقدم والازدهار.

كما أشاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير وولي العهد، والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، في برقيات مماثلة بهذا الاتفاق.