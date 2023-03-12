أمير الكويت: استئناف العلاقات السعودية الإيرانية خطوة مهمة نحو الأمن والاستقرار

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أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أن الاتفاق الذي توصلت إليه المملكة وإيران باستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، يُعَد خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي والدولي، والارتقاء بالتعاون بين البلدين بما يصب في مصلحة جميع شعوب ودول المنطقة.