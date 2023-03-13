أمير تبوك يواسي خلود الخميس في وفاة والدها

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واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, الأمين العام لمجلس منطقة تبوك الدكتورة خلود بنت محمد الخميس في وفاة والدها– رحمه الله – .
وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
وأعربت الدكتورة الخميس من جهتها، عن شكرها لسمو أمير منطقة تبوك على تعازيه ومواساته , سائلةً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسنات سموه.