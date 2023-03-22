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شهد الحفل تخريج 9569 طالبًا

أمير جازان يرعى حفل تخريج الدفعة الـ18 من طلبة الجامعة

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
أمير جازان يرعى حفل تخريج الدفعة الـ18 من طلبة الجامعة
المواطن - فريق التحرير

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رعى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، وبحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، مساء أمس الثلاثاء، حفلَ جامعة جازان بمناسبة تخريج 9569 طالبًا، يمثلون الدفعة الـ” 18 ” ، وذلك بالمدرّج المفتوح في المدينة الجامعية.

وفور وصوله مقر الحفل بدأت مسيرة الخريجين الذين يمثلون مختلف كليات الجامعة العلمية والأدبية وأقسامها التخصصية النوعية، ثم بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

دعم القيادة

بعد ذلك ألقى رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعمها غير المحدود للجامعة ومنسوبيها، ولسموِّ أميرِ المنطقة؛ لرعايته المستمرة لخريجي الجامعة، وحرصه على الالتقاء بهم وتعزيز انطلاقتهم نحو التميز في حياتهم العملية، مبينِا أن “جامعة جازان تباهي وتعتز اليوم بتخريج الدفعة الثامنة عشرة من طلبتها الذين منحوها التميز والحضور المشرف في المحافل ومنصات التتويج والتكريم، وقد أصبحوا على قدر عالٍ من التأهيل والمعرفة للمنافسة في تشييد الحاضر وبناء مستقبلنا السعودي المزدهر، منوهًا بالدعم الذي حظيت به الجامعة ومنسوبوها وطلبتها من أميرِ المنطقة ونائبِه، وهو ما مكَّن الجامعة من تحقيق وحصد المنجزات العديدة”.

وأوصى الدكتور القحطاني، الخريجين، ببذل كل الجهد في بناء الوطن وحماية أمنه واستقراره، وأن يكونوا خير سفراء لجامعتهم، كما أوصاهم بالحذر من المثبطين والمشوهين لمنجزات ومكتسبات الوطن على منصات التواصل العالمية.

كلمة للخريجين

إثر ذلك ألقيت كلمة الخرجين ألقاها نيابة عنهم الخريج محمد بن عيسى مدخلي، أعرب خلالها عن شكر وتقدير الخريجين كافة لأميرِ المنطقة ونائبِه لرعايتهما ودعمها المستمر لبرامج الجامعة، وتحفيزهما أبناءَهما الطلاب والطالبات، تلا ذلك فيلم إعلان النتيجة الذي أنتجته إدارة الإعلام بالجامعة ، عقب ذلك ردَّد الطلبة الخريجون القسم خلف عميد شؤون الطلاب الدكتور يحيى بن علي فقيهي.

وشهدَ الحفل عرض أغنية ” التخرج ” كتبها الشاعر علي الأمير، ولحَّنَها الموسيقار ناصر الصالح، وأداها الفنان سعد النجعي، وقدَّم عروضها الأدائية طلاب الأندية الطلابية بعمادة شؤون الطلاب، وأشرف عليها موسى محرق.

وفي ختام الحفل صافحَ أميرِ منطقة جازان الخريجين، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

 

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